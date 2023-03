Harry e Meghan Markle, purtroppo è successo: brutto momento per loro (Di martedì 14 marzo 2023) Sembrava impossibile, ma anche per Harry e Meghan è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Non c’è più niente da fare ormai, i Sussex non possono più tornare indietro. L’8 gennaio del 2020, a pochissime settimane dall’arrivo della pandemia anche in Italia, il mondo restava sconvolto a causa di una decisione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 marzo 2023) Sembrava impossibile, ma anche perè arrivato ildi fare i conti con la realtà. Non c’è più niente da fare ormai, i Sussex non possono più tornare indietro. L’8 gennaio del 2020, a pochissime settimane dall’arrivo della pandemia anche in Italia, il mondo restava sconvolto a causa di una decisione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kopp_co : Il principe Harry e Meghan Markle si uniranno alle prove dell'incoronazione di re Carlo III quando torneranno nel… - Andrea11893544 : Ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di gente che non ha mai lavorato in vita sua???? “Insalata da 1.800 euro”… - VanityFairIt : Per il principe «solo» un'insalata - ParliamoDiNews : Harry e Meghan, nonno Re Carlo contro i nipotini Archie e Lilibet: cosa accadrà all'incoronazione… - infoitestero : Harry e Meghan a cena fuori nel ristorante dove un'insalata costa 1800 euro -