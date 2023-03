Halle Berry | fuoriprogramma sexy agli Oscar | lo scatto “intimo”

(Di martedì 14 marzo 2023) “Causing a little commotion, but only for a split second”. “Ho creato un po’ di trambusto, ma solo per una frazione di secondo”, scrivesu Instagram, in un gioco di parole che è tutto un programma. “Split” in inglese non è solo l’attimo temporale ma anche lo spacco nel vestito e, su questo fronte, l’attrice2023 non si è certo trattenuta. Il suo outfit ha incendiamo il red carpet e non è mancato l’incidente hot. Sincera sui social A 56 anni,è una meraviglia. Viso perfetto, corpo tonico e una consapevolezza di sé che fa accrescere ulteriormente il suo sex appeal. La star su Instagram posta spesso contenuti divertenti e spaccati di vita quotidiana. Per l’8 marzo ha pubblicato unodove spazza il pavimento in accappatoio, con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poetessadelmale : @Annalisafri Mi chiedo se Halle Berry avesse accettato sarebbe di sicuro diventata una serie cult di Bollywood ?? - LelaDipi : Ho necessità di dare un inutile parere tecnico sugli #Oscar Halle Berry: S T R E P I T O S A Fine del mio inutile parere tecnico. - barbaracordido : @marcoldplay Pero aparte el Cuti es hasta más negro q esa halle berry jsjsjsksjs - FlowGlare : @DukeOfSuffolk Lei, Halle Berry ed Heidi klum sono davvero bellissime - lilithmedusa_ : ogni volta che trovo scritto Halle Bailey, lo leggo puntualmente Halle Berry e OGNI SANTISSIMA VOLTA sto lì a pensa… -

Marco Giusti per Dagospia the last of us Alla fine, dopo tutti questi Oscar, Michelle Yeoh che si abbraccia con, Lady Gaga con il sedere di fuori che si sente molestata dai giornalisti (beh…), Angela Bassett incazzata per non aver vinto (se ti vesti ...Sulla stessa lunghezza d'onda anche: l'attrice premio Oscar ha dato spettacolo con un vestito impreziosito da alcuni accessori floreali che brillavano di luce propria. Cara Delevingne ha ...... Yeoh ha fatto la storia, perché 2a donna non bianca a vincere l'Oscar come miglior attrice in 95 anni di storia dopo. Michelle ha dedicato il trionfo a sua mamma, una donna di 84 anni ...

Halle Berry Oscar 2023: look sdogana il Bra Bulge, rotolino tra seno e braccia Vogue Italia

Ha tenuto fede al proprio titolo: Everything Everywhere All at Once trionfa ai 95esimi Oscar. Miglior film; regia e sceneggiatura originale per i Daniels, Daniel Kwan e Daniel Scheinert; Michelle Yeoh ...La regista e star di The Bruised (56 anni) - che in precedenza, nel 2002, aveva vinto come Migliore attrice per il suo ruolo in Monster's Ball - è salita sul palco degli Oscar 2023 insieme a Jessica C ...