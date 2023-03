Haaland, 5 gol in Champions come Messi (e Luiz Adriano): i numeri del ‘mostro’ (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Erling Haaland fa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-1 nella gara di andata, volando ai quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese. Haaland è autore di cinque reti: al 22? su calcio di rigore e poi al 24?, al 47?, al 54? e al 57?. A completare il monologo dei campioni d’Inghilterra, i gol al 49? di Gündogan e al 92? di De Bruyne. Haaland, 22 anni, è il terzo giocatore a segnare 5 reti in una partita di Champions League. Prima di lui c’erano riusciti Leo Messi, a segno 5 volte con la maglia del Barcellona contro il Bayer Leverkusen nel 7-1 del 7 marzo 2012, e il brasiliano Luiz ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Erlingfa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague, dopo l’1-1 nella gara di andata, volando ai quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese.è autore di cinque reti: al 22? su calcio di rigore e poi al 24?, al 47?, al 54? e al 57?. A completare il monologo dei campioni d’Inghilterra, i gol al 49? di Gündogan e al 92? di De Bruyne., 22 anni, è il terzo giocatore a segnare 5 reti in una partita diLeague. Prima di lui c’erano riusciti Leo, a segno 5 volte con la maglia del Barcellona contro il Bayer Leverkusen nel 7-1 del 7 marzo 2012, e il brasiliano...

