(Di martedì 14 marzo 2023) Guillermo Barrosl'ha 'battezzato'. Ha fatto debuttareil 17 - 11 - 2018 al posto di Tevez all'83'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: “Ha personalità e potenza, sembra Toni nel 2006”: Schelotto, che l’ha lanciato, racconta #Retegui #Italia - sportli26181512 : “Ha personalità e potenza, sembra Toni nel 2006”: Schelotto, che l’ha lanciato, racconta Retegui: “Ha personalità e… - Gazzetta_it : “Ha personalità e potenza, sembra Toni nel 2006”: Schelotto, che l’ha lanciato, racconta #Retegui #Italia - Jumpandtouchth2 : @Mariagr85991635 No mica è cattivo è un voltagabbana che è peggio perché significa non avere personalità.ti piace a… - checkPG : Pierpaoloooo Scappaaaaa! chiedetevi perché è la sua prima relazione seria è con Pierpaolo perché gli altri scappav… -

Guillermo Barros Schelotto l'ha 'battezzato'. Ha fatto debuttare Retegui il 17 - 11 - 2018 al posto di Tevez all'83'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...... parte bene, tiene il campo con organizzazione ee subisco soltanto un tiro da fuori di ...che si porta in vantaggio con Bremer che vola in cielo su calcio d'angolo e batte diun ...Trofeo meritato dagli abruzzesi, frutto die carattere uscito fuori nei momenti ... Pineto attacca cone precisione, Macerata fatica ad arginare avversari che ricevono e ...