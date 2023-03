Ha copiato in una mail aziendale il discorso fatto da Mussolini dopo il delitto Matteotti: si è dimesso il manager nominato da Meloni (Di martedì 14 marzo 2023) Ha fatto un passo indietro Claudio Anastasio, ormai ex presidente 3-I, la società pubblica che dovrebbe gestire il software di Inps, Istat e Inail. Non poteva essere altrimenti. Come racconta Repubblica, infatti, il manager nominato da Giorgia Meloni ha avuto la brillante idea di inviare una mail ai componenti del cda in cui parafrasafa il celebre discorso fatto da Benito Mussolini in Parlamento per rivendicare la responsabilità politica dell’omicidio di di Giacomo Matteotti. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Haun passo indietro Claudio Anastasio, ormai ex presidente 3-I, la società pubblica che dovrebbe gestire il software di Inps, Istat e Inail. Non poteva essere altrimenti. Come racconta Repubblica, infatti, ilda Giorgiaha avuto la brillante idea di inviare unaai componenti del cda in cui parafrasafa il celebreda Benitoin Parlamento per rivendicare la responsabilità politica dell’omicidio di di Giacomo. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

