Guida essenziale ai migliori film con Michelle Yeoh (Di martedì 14 marzo 2023) Un anno fa Michelle Yeoh non era su alcuna lista dei papabili per gli Oscar. Poi è successo che Everything Everywhere All at Once venisse presentato in anteprima al South by Southwest festival (aka SXSW) e si è trasformato in un successo indie inarrestabile che è entrato dritto nella stagione dei premi per poi dominarla. Non è passato inosservato il fatto che gran parte del successo sia dovuto all'impegnativa e intricata interpretazione della Yeoh, che si divideva tra combattimenti corpo a corpo e il tentativo di riparare i logori legami familiari. La Yeoh è diventata presto una delle favorite per il premio come miglior attrice - poi vincendolo - per il suo lavoro nel ruolo di Evelyn, la proprietaria di una lavanderia a gettoni in difficoltà il cui viaggio verso un ufficio del fisco la trascina in un'avventura che ...

