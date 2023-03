Guerra Ucraina Russia, Kiev: “32 Paesi aderiscono a tribunale contro Mosca” (Di martedì 14 marzo 2023) Guerra Ucraina Russia, Kiev annuncia che trentadue Paesi hanno già aderito alla coalizione che sostiene la creazione di un tribunale speciale contro la Russia per il crimine di aggressione all’Ucraina. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Kuleba ha sottolineato che: “Altri due Paesi si sono uniti alla Coalizione per la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)annuncia che trentaduehanno già aderito alla coalizione che sostiene la creazione di unspecialelaper il crimine di aggressione all’. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Kuleba ha sottolineato che: “Altri duesi sono uniti alla Coalizione per la ... TAG24.

