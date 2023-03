Guerra mondiale tra magistratura e politica: cosa c'è dietro lo scontro tra poteri (Di martedì 14 marzo 2023) Potremmo definirla una Guerra mondiale dei giudici, o ancora meglio una Guerra mondiale sulla Giustizia. In Italia il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica è stato spesso visto come un processo condotto dalla magistratura contro i partiti che avevano governato dal 1947 al 1992, gli stesso magistrati sono stati tacciati non solo di aver tormentato Berlusconi ma anche di aver fatto cadere il secondo governo Prodi e di aver preso di mira Renzi, e adesso i nodi potrebbero venire al pettine proprio col magistrato Nordio che ministro della Giustizia si scontra con i colleghi su intercettazioni e separazione delle carriere. Ma non è solo in Italia. Negli stessi Stati Uniti, prima potenza mondiale, ci sono le indagini che stanno stringendo in un angolo Trump in particolare per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Potremmo definirla unadei giudici, o ancora meglio unasulla Giustizia. In Italia il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica è stato spesso visto come un processo condotto dallacontro i partiti che avevano governato dal 1947 al 1992, gli stesso magistrati sono stati tacciati non solo di aver tormentato Berlusconi ma anche di aver fatto cadere il secondo governo Prodi e di aver preso di mira Renzi, e adesso i nodi potrebbero venire al pettine proprio col magistrato Nordio che ministro della Giustizia si scontra con i colleghi su intercettazioni e separazione delle carriere. Ma non è solo in Italia. Negli stessi Stati Uniti, prima potenza, ci sono le indagini che stanno stringendo in un angolo Trump in particolare per la ...

