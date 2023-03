“Guardate, è tornato”. Esce dal GF Vip ma poi rientra nella casa: festa grande tra i vipponi (Di martedì 14 marzo 2023) Appena cominciata la 41esima puntata del GF Vip 7 Alfonso Signorini è rimasto impressionato nel vedere il salotto dello spiato appartamento di Cinecittà praticamente vuoto. Undici i protagonisti rimasti, il clima è anche per questo più disteso tra loro. Ieri Andrea Maestrelli è stato eliminato, dopo la grande sorpresa. Anche questa volta si è parlato di un televoto eliminatorio, ormai Alfonso Signorini ed autori sono proprio agli sgoccioli. La Finale è prevista per il prossimo 3 aprile e, dopo la destabilizzante squalifica di Edoardo Donnamaria, si inizia a giocare duro al GF Vip 7. Il pubblico in delirio, per la sorpresa di Andrea Maestrelli. GF Vip, Andrea Maestrelli eliminato ma poi rientra nella casa L’ultima è stata una puntata speciale visto che, prima della mezzanotte, sono stati festeggiati i 31 ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 marzo 2023) Appena cominciata la 41esima puntata del GF Vip 7 Alfonso Signorini è rimasto impressionato nel vedere il salotto dello spiato appartamento di Cinecittà praticamente vuoto. Undici i protagonisti rimasti, il clima è anche per questo più disteso tra loro. Ieri Andrea Maestrelli è stato eliminato, dopo lasorpresa. Anche questa volta si è parlato di un televoto eliminatorio, ormai Alfonso Signorini ed autori sono proprio agli sgoccioli. La Finale è prevista per il prossimo 3 aprile e, dopo la destabilizzante squalifica di Edoardo Donnamaria, si inizia a giocare duro al GF Vip 7. Il pubblico in delirio, per la sorpresa di Andrea Maestrelli. GF Vip, Andrea Maestrelli eliminato ma poiL’ultima è stata una puntata speciale visto che, prima della mezzanotte, sono stati festeggiati i 31 ...

