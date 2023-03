Gsk, dati positivi per vaccino anti - meningococco '5 in 1' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - Il candidato vaccino combinato MenABCWY di Gsk ha raggiunto tutti gli 11 endpoint primari dello studio clinico pivotale di fase 3 ed è stato ben tollerato con un profilo di sicurezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - Il candidatocombinato MenABCWY di Gsk ha raggiunto tutti gli 11 endpoint primari dello studio clinico pivotale di fase 3 ed è stato ben tollerato con un profilo di sicurezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco '5 in 1' - ledicoladelsud : Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco ‘5 in 1’ - TV7Benevento : Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco '5 in 1' - - News24_it : Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco '5 in 1' - EInformazione : MENINGITE: GSK annuncia i dati positivi dello studio clinico pivotale di fase III per il candidato vaccino meningoc… -