(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - Il candidatocombinato MenABCWY di Gsk ha raggiunto tutti gli 11 endpoint primari dello studio clinico pivotale di fase 3 ed è stato ben tollerato con un profilo di sicurezza coerente con gli stessi 2 vaccini autorizzati Bexsero ( MenB) e Menveo (MenACWY). Lo annuncia la farmaceutica Gsk , in una nota diffusa oggi in cui si evidenzia che, se approvato, il candidato5-in-1 - che combina i componentigenici di MenB e MenACWY - potrebbe fornire la più ampia copertura del sierogruppo meningococcico e potrebbe portare ad un programma di vaccinazione semplificato. Nello studio di fase 3 (NCT04502693) che valuta la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità del candidatocombinato MenABCWY, somministrato in due dosi a distanza di sei mesi in soggetti sani di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco '5 in 1' - - News24_it : Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco '5 in 1' - EInformazione : MENINGITE: GSK annuncia i dati positivi dello studio clinico pivotale di fase III per il candidato vaccino meningoc… - LauraGi63815697 : RT @lupodibrughiera: @miroslavo11 Infatti, come scrivo da tempo, i dati utili andavano a GSK ma sul banco degli imputati finirà unicamente… - lupodibrughiera : @miroslavo11 Infatti, come scrivo da tempo, i dati utili andavano a GSK ma sul banco degli imputati finirà unicamen… -

...sul New England Journal of Medicine (Nejm) sull'efficacia del candidato vaccino contro l'Rsv di... Ipubblicati, sono relativi solo alla prima fase dello studio, 'alla prima stagione, e sono ......sul New England Journal of Medicine (Nejm) sull'efficacia del candidato vaccino contro l'Rsv di... Ipubblicati, sono relativi solo alla prima fase dello studio, "alla prima stagione, e sono ......Journal of Medicine ha pubblicato i risultati positivi dello studio di fase III per il candidato vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) di. La pubblicazione riassume i...

Gsk, dati positivi per vaccino anti-meningococco '5 in 1' TheSoundcheck

GSK e Pfizer stanno pianificando il lancio negli Stati Uniti dei propri vaccini per il virus respiratorio sinciziale entro la fine dell'anno ...Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre di anemia da insu ...