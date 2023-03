Gruppo Volkswagen - Investimenti per 180 miliardi in 5 anni | una parte andrà all' ultima generazione termica

(Di martedì 14 marzo 2023) Ilha definito l'impegno finanziario a sostegno del nuovo ciclo di. Tra il 2023 e il 2026, saranno investiti 180di euro, per la maggior dedicati alla strategia per le batterie, all'ampliamento della presenza in Nord America, alla crescita della competitività nella digitalizzazione e nei prodotti per la Cina e allo sviluppo della gamma. Il peso dell'elettrico. Per i soli campi della digitalizzazione e dell'elettrificazione è stato stanziato il 68% del totale degli, a fronte del 56% del precedente round di pianificazione. L'incremento è stato motivato dai vertici aziendali con la necessità di sostenere gli anticipi di spesa per assicurarsi forniture stabili di materie prime, nonché le nuove esigenze per la produzione di batterie, con la controllata ...

Il 2022 si chiude con un bilancio molto positivo Il Gruppo di Wolfsburg ha chiuso l'esercizio con un bilancio che ha chiuso il 2022 con utili al netto delle tasse per 15,8 miliardi di euro, il 2,6% in più rispetto ai 15,4 miliardi dell'anno precedente. Il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato i piani per costruire una nuova fabbrica per le batterie delle auto elettriche in Canada.

Secondo le proiezioni di Volkswagen già nel 2025, un veicolo su 5 venduto in tutto il mondo sarà elettrico. In particolare rispetto al piano di investimenti fino a 15 miliardi di euro saranno destinat ...Wolfsburg ha rivelato i dettagli del nuovo ciclo di pianificazione quinquennale: più dei due terzi delle risorse saranno destinati a elettrificazione e digitalizzazione. Al via l'ultima fase di impegn ...