Grosseto, incidente stradale: auto investe ciclista. 50enne ferito (Di martedì 14 marzo 2023) L'uomo, un 50enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi portato con l'elisoccorso Pegaso 2 in codice giallo all'ospedale Scotte di Siena L'articolo proviene da Firenze Post.

