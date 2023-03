Gravina | «Violenza sugli arbitri? Via dal calcio e penalità al club»

(Di martedì 14 marzo 2023) L’annuncio dell’inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi dinei confronti degli, il punto sulla candidatura dell’Italia all’organizzazione del Campionato Europeo del 2032 e l’approvazione all’unanimità del Manuale delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati di Serie A e Serie B femminili per la prossima stagione. Sono stati questi gli argomenti principali affrontati L'articolo proviene dae Finanza.

ROMA - L’annuncio dell’inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri, il punto sulla candidatura dell’Italia all’organizzazione del Campionato Europeo d ...Per quanto riguarda le eventuali penalizzazioni in classifica alle squadre, Gravina spiega che "una società deve pagare quando c’è il suo coinvolgimento diretto o indiretto perché non fa nulla" per ...