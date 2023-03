Gravina 'Supercoppa? Noi primi tifosi della Serie A' (Di martedì 14 marzo 2023) "Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. La scelta della Lega di A è in linea con quanto fatto ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "Nuovo formatItaliana? Ho grande rispetto per il principiodemocrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. La sceltaLega di A è in linea con quanto fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Fiducioso per EURO 2032. Supercoppa? Noi primi tifosi della Lega»: «Siamo fiduciosi… - TV7Benevento : Calcio: Gravina, 'nuovo format Supercoppa? Mi auguro che Lega Serie A trovi percorso virtuoso' -… - CalcioFinanza : Il presidente della FIGC #Gravina: «Fiducioso per EURO 2032. Nuova Supercoppa? Noi primi tifosi della Lega»… - sportface2016 : #Gravina: '#SupercoppaItaliana a quattro? Apriamoci a nuovi orizzonti. Grande entusiasmo per #Euro2032' - PasiniSimonpa71 : @FIGC Gravina buffone...ed ora la pagliacciata della Supercoppa Italiana........che schifo che fate -