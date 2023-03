Gravina: “Supercoppa Italiana a quattro? Apriamoci a nuovi orizzonti. Grande entusiasmo per Euro2032” (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a margine del Consiglio Federale in merito al nuovo format della Supercoppa Italiana che, dal 2024, sarà assegnata al termine di una Final Four. “Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho Grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte – ha affermato Gravina –, mi auguro che la Lega Serie A possa individuare un percorso virtuoso. Siamo i primi tifosi del successo della Serie A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di nuovi orizzonti. Siamo fiduciosi, perché riteniamo che l’Italia stia predisponendo un dossier altamente qualificato e che non tiene conto solo della carenza, alla quale vorremo ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato a margine del Consiglio Federale in merito al nuovo format dellache, dal 2024, sarà assegnata al termine di una Final Four. “Nuovo format della? Horispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte – ha affermato–, mi auguro che la Lega Serie A possa individuare un percorso virtuoso. Siamo i primi tifosi del successo della Serie A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di. Siamo fiduciosi, perché riteniamo che l’Italia stia predisponendo un dossier altamente qualificato e che non tiene conto solo della carenza, alla quale vorremo ...

