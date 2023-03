(Di martedì 14 marzo 2023) La politica a tolleranza zero contro le aggressioni contro gli arbitri: la decisione della FIGC per voce diIl presidente della FIGC, Gabriele, a margine del consiglio federale ha parlato anche della nuova politica di tolleranza zero, in accordo con l’AIA in caso di aggressione ad un, fenomeno non raro nelle categorie dilettanti e giovanili. Di seguito le sue parole. «Chiundeve uscire dal mondo del. L’idea è quella di tutelare sempre di più e nel miglior modo possibile la categoria dei giovani arbitri che subiscono violenze inaudite, non solo da calciatori ma anche da dirigenti. Siamo pronti ad impugnare qualunque sanzione che non sia esemplare. Secondo me ci deve essere fino alla radiazione, dipende dalla gravità, per chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “VOGLIONO LA SUPERLEGA PER FARE PIÙ SOLDI? GESTISCANO MEGLIO QUELLI CHE HANNO” Domanda: chi ha mai detto questa sem… - ZZiliani : Non c’è nessuno, nè il ministro dello sport @andreaabodi, nè il presidente del CONI #Malagò, nè il presidente @FIGC… - ZZiliani : @andreaabodi @IlMonociglio Lei signor Ministro non ha mai detto 'Chi ha sbagliato deve pagare'. Assieme a Gravina,… - CalcioNews24 : Gravina: «Chi tocca un arbitro via dal calcio» - IRebell05 : RT @JuveVinciPerMe: #Gravina: nel nostro Paese c’è una cultura del sospetto. È una strategia, un metodo di lavoro e mi stupisce che si segu… -

... SUPERCOPPA -parla anche del nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four. 'Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per...... SUPERCOPPA -parla anche del nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four. "Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per...Il problema è nel momento in cui si tenta di violentare le norme del codice di giustizia sportiva: non possiamo andare al di fuori di quelle norme ', ha aggiuntorispondendo agli ...

Gravina 'chi tocca l'arbitro esce da nostro mondo' Agenzia ANSA

"Nuovo format della Supercoppa Italiana Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. La scelta della Lega di A è in linea con quanto fatto da ...Quanto al nuovo format della Supercoppa italiana che dalla prossima stagione adotterà il modello “Final four”, Gravina rimarca: "Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha ...