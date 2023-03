Gravina: «Carte Covisoc? In Italia cultura del sospetto diffusa» (Di martedì 14 marzo 2023) «Nel nostro Paese c’è una cultura del sospetto diffusa. E’ una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro Paese e mi stupisce che si segua questa cultura». Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, risponde così a una domanda sulle due “Carte Covisoc” che la federazione ha consegnato ai legali di Cherubini e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 marzo 2023) «Nel nostro Paese c’è unadel. E’ una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro Paese e mi stupisce che si segua questa». Il presidente della FIGC, Gabriele, risponde così a una domanda sulle due “” che la federazione ha consegnato ai legali di Cherubini e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

