Grande Inter! La qualificazione ai quarti di Champions è in… Porto

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) Una partita dicarattere dell’Inter allo Estádio do Dragão e unaimportantissima aidi finale diLeague. La squadra di Simone Inzaghi svolta la stagione, blocca ilsullo 0-0 nella gara di ritorno e stacca il pass per il prossimo turno. I nerazzurri riscattano la brutta sconfitta in campionato contro lo Spezia e la stagione è ancora in grado di regalare tante soddisfazioni. Simone Inzaghi mette alle spalle le ultime critiche e porta a casa un risultato importantissimo anche per il futuro in panchina. I padroni di casa hanno giocato prevalentemente sull’agonismo, solo nel finale si sono registrate occasioni da gol. Leggi anche Inter Inter, perché Inzaghi merita fiducia e sostegno La cronaca I ...