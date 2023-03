Grande Fratello Vip, spara fuochi d’artificio alle 3 di notte: il vicinato della Casa non gradisce il gesto di Donnamaria (Di martedì 14 marzo 2023) Edoardo Donnamaria continua a far parlare di sé anche dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. Se all’interno della Casa il pubblico aveva dovuto assistere a più di un episodio di atteggiamenti definiti aggressivi anche dal conduttore Alfonso Signorini nei confronti della concorrente Antonella Fiordelisi, regalando un pessimo spettacolo per gli occhi, ora sono le orecchie di chi sta fuori a risentire delle bravate del dj. Eodardo ha deciso di pressare ulteriormente Antonella, con un gesto che gli si è nuovamente ritorto contro. L’idea del secolo? sparare dei botti fuori dalla Casa alle 3 del mattino. Se la ragazza ha apprezzato il gesto, è inutile dire che gli abitanti di Cinecittà non sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Edoardocontinua a far parlare di sé anche dopo la squalifica dalVip. Se all’internoil pubblico aveva dovuto assistere a più di un episodio di atteggiamenti definiti aggressivi anche dal conduttore Alfonso Signorini nei confronticoncorrente Antonella Fiordelisi, regalando un pessimo spettacolo per gli occhi, ora sono le orecchie di chi sta fuori a risentire delle bravate del dj. Eodardo ha deciso di pressare ulteriormente Antonella, con unche gli si è nuovamente ritorto contro. L’idea del secolo?re dei botti fuori dalla3 del mattino. Se la ragazza ha apprezzato il, è inutile dire che gli abitanti di Cinecittà non sono stati ...

