Grande Fratello Vip | Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi | Ci siamo scelti dalla prima settimana

Ascolti tv di lunedì 13 marzo 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Il Commissario Ricciardi " contro "Vip 2022 ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 13 marzo 2023 Ecco tutti i dati Auditel della prima serata prestando attenzione, in modo ...Nuova settimana in partenza in compagnia delVip 7 quella andata in onda ieri sera su Canale 5. Nel prime time del 13 marzo, in occasione del 41esimo appuntamento, era attesa la scoperta del nuovo eliminato ma non sono mancati i ...Edoardo Donnamaria , assente nello studio delVip dopo la squalifica, ha mandato un messaggio ad Antonella Fiordelisi per il suo compleanno poi, finita la diretta, si è diretto dietro le mura della Casa. Donnamaria, fuochi d'...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Fiordelisi vedova (voto 2), Berti boicotta nozze (voto 9) Corriere della Sera

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è finita solo poche ora fa ma, come sempre, non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Viste le tante polemiche sollevate di recente, però, i toni sono ...A cercare di farle tornare il sorriso ci ha pensato proprio il suo amato che, in occasione del suo compleanno, le ha fatto una dolce sorpresa in diretta al Grande Fratello Vip. La sorpresa di Edoardo ...