Grande Fratello vip, cosa è successo ieri sera? Riassunto puntata 13 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) Grande Fratello vip, cosa è successo ieri sera? puntata piena di sorprese quella andata in onda ieri sera su Canale 5, tra eliminati ripescati, nomination “inconsapevoli” e feste di compleanno in famiglia. Grande Fratello vip, cosa è successo ieri sera? Per quanto riguarda il verdetto del televoto, il pubblico ha deciso di eliminare Andrea Maestrelli. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)vip,piena di sorprese quella andata in ondasu Canale 5, tra eliminati ripescati, nomination “inconsapevoli” e feste di compleanno in famiglia.vip,? Per quanto riguarda il verdetto del televoto, il pubblico ha deciso di eliminare Andrea Maestrelli. ... TAG24.

