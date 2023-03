Grande Fratello Vip 7, giorno 176: commenti al live (Di martedì 14 marzo 2023) giorno 176 In questo post potrete commentare il live della settima edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023)176 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - BRIAN67701774 : RT @EderaParrella: In un Grande Fratello fatto di ship, bacini e bacetti, fandom di coppia, clip d'amore, litigi fra fidanzati e gelosie...… - Rania0311 : RT @wolfnightss: comunque a me non interessa niente del grande fratello ma solo del principino quindi cosa devo sopportare!! - BRIAN67701774 : Viene premiata la mala educazione, l’arroganza, la falsità al Grande Fratello Vip. Per questo ragazzi mandiamo in f… - domenicomazzone : @MarioFurore in confronto ad uno che sembra uscito da grande fratello la Meloni è un gigante -