Grande Fratello Vip 7: eliminato (con colpo di scena) e percentuali, nominati 41a puntata del 13 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) Nuova settimana in partenza in compagnia del Grande Fratello Vip 7 quella andata in onda ieri sera su Canale 5. Nel prime time del 13 marzo, in occasione del 41esimo appuntamento, era attesa la scoperta del nuovo eliminato ma non sono mancati i colpi di scena. Ecco cosa è successo. Grande Fratello Vip 7, 41a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 marzo 2023) Nuova settimana in partenza in compagnia delVip 7 quella andata in onda ieri sera su Canale 5. Nel prime time del 13, in occasione del 41esimo appuntamento, era attesa la scoperta del nuovoma non sono mancati i colpi di. Ecco cosa è successo.Vip 7, 41a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', il videomessaggio di Edoardo per Antonella: 'Mi manchi' | Lei: 'Cerca casa, voglio vivere co… - CicoMarti : RT @mariii655: Non ho mai visto una scena così bella ed emozionante al grande fratello, Edoardo ha fatto la differenza, manchi solo tu?????… - Giulia24601441 : RT @Lanina891: @GrandeFratello Questo è Antonella show, non il grande fratello!!! Oggi è ancora il compleanno di Oriana, il primo blocco sp… - Sly05050111 : RT @Nikol863180341: Oriana sei troppo convinta che vinci per me sei la rovina di questo grande fratello insieme al tuo gruppo #gfvip -