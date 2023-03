«Grand Tour - Viaggio in Italia» Sky Arte e NOW alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese (Di martedì 14 marzo 2023) La Grande Arte, l'incanto dei paesaggi, e il patrimonio archeologico dell’Italia, visti con lo sguardo dei viaggiatori del passato, e attraverso le storie di artisti, intellettuali e aristocratici stranieri che a partire dalla fine del Seicento intrapresero un Viaggio di iniziazione culturale e sentimentale. Grand Tour. Viaggio in Italia è la nuova serie Sky Original in sei episodi in esclusiva su Sky Arte dal 14 marzo alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.La docu-serie attraversa la Penisola da Nord a Sud tra monumenti, musei e panorami naturali, facendo tappa nei luoghi irrinunciabili di quella Grande epopea di... Leggi su digital-news (Di martedì 14 marzo 2023) La, l'incanto dei paesaggi, e il patrimonio archeologico dell’, visti con lo sguardo dei viaggiatori del passato, e attraverso le storie di artisti, intellettuali e aristocratici stranieri che a partire dfine del Seicento intrapresero undi iniziazione culturale e sentimentale.inè la nuova serie Sky Original in sei episodi in esclusiva su Skydal 14 marzo alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.La docu-serie attraversa la Penisola da Nord a Sud tra monumenti, musei e panorami naturali, facendo tappa nei luoghi irrinunciabili di quellae epopea di...

