Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023: a che ora e dove vederlo (Di martedì 14 marzo 2023) Questo fine settimana la Formula 1 si reca al Circuito Corniche di Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023, per il secondo dei 23 appuntamenti. Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023: cosa possiamo aspettarci? Il campione del mondo Max Verstappen ha dominato in Bahrain, conquistando la 36esima vittoria della sua carriera, con il compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez secondo e la sorpresa Fernando Alonso terzo con l'Aston Martin. È stata una giornata negativa per la Ferrari, con il ritiro di Charles Leclerc per un problema di affidabilità, mentre la Mercedes è stata battuta da Lewis Hamilton, quinto, e George Russell, settimo. Jeddah Corniche è una sfida diversa da quella del Bahrain: le strade ...

