Graduatorie GPS | elenchi aggiuntivi prima fascia valgono solo per anno scolastico 2023 24

elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia riservati ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno conseguita entro il 30 giugno 2023. Le domande dovranno essere presentate in primavera (data ancora non ufficiale 12 - 27 aprile) e la riserva sciolta entro il termine che sarà indicato dal Ministero (data non ufficiale 4 luglio). L'articolo .

