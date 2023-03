Governo: oggi a p.Chigi quarta riunione coordinamento Giubileo 2025 (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi la quarta riunione della Cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L'incontro si è aperto con l'illustrazione da parte del Sindaco di Roma Capitale e Commissario straordinario del Governo al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure di affidamento e del cronoprogramma dei progetti, alla luce anche delle norme di semplificazione recentemente introdotte. Si legge in una nota di palazzo Chigi. In particolare, per quanto riguarda piazza Pia è stata confermata la previsione di apertura del cantiere entro il prossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Si è tenutaa Palazzoladella Cabina di, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L'incontro si è aperto con l'illustrazione da parte del Sindaco di Roma Capitale e Commissario straordinario delal, Roberto Gualtieri, degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure di affidamento e del cronoprogramma dei progetti, alla luce anche delle norme di semplificazione recentemente introdotte. Si legge in una nota di palazzo. In particolare, per quanto riguarda piazza Pia è stata confermata la previsione di apertura del cantiere entro il prossimo ...

