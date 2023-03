Governo | interrogazione a Meloni a prima firma Schlein | il testo del question time**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sono tanti i lavoratori in Italia annoverabili tra i cosiddetti 'lavoratori poveri', in contrasto con il principio sancito dall'articolo 36 della nostra Costituzione". Inizia così ildell'Pd sul salario minimo per iltime di domani con Giorgia. I dem ricordano alcuni dati in premessa ad esempio il fatto che "l'Italia è l'unico Paese dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, li salario medio annuale è diminuito (-2,9 %) nonostante l'aumento della produttività, sebbene meno significativa rispetto a quella degli altri Paesi dell'area". "Puntando sui bassi salari, il nostro sistema economico ha finito per attestarsi, salvo alcune lodevoli eccezioni, su modelli produttivi a basso tasso di innovazione e scarsa concorrenzialità sui mercati internazionali. Lo ...