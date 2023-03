**Governo: domani Pd a 'question premier' su salario minimo, interviene Schlein** (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Sarà il salario minimo il tema su cui domani il Pd 'interrogherà' la premier Giorgia Meloni al question time alla Camera con la presidente del Consiglio. A quanto viene riferito da fonti parlamentari dem, dovrebbe essere la segretaria Elly Schlein ad intervenire in Aula. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Sarà ilil tema su cuiil Pd 'interrogherà' laGiorgia Meloni altime alla Camera con la presidente del Consiglio. A quanto viene riferito da fonti parlamentari dem, dovrebbe essere la segretaria Elly Schlein ad intervenire in Aula.

