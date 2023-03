**Governo: domani M5S interroga Meloni su emergenza mutui** (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Sarà l'emergenza mutui il tema su cui domani il M5S interrogherà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del question time alla Camera, con l'aumento delle rate per il mutuo della casa a carico dei cittadini al centro dell'intervento del Movimento in Aula. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Sarà l'mutui il tema su cuiil M5S interrogherà il presidente del Consiglio Giorgiain occasione del question time alla Camera, con l'aumento delle rate per il mutuo della casa a carico dei cittadini al centro dell'intervento del Movimento in Aula.

