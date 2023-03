**Governo: domani 'duello' Schlein-Meloni, da segretaria sfida su salario minimo** (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Si profila davvero come un 'duello' quello di domani in aula alla Camera nel question time con Giorgia Meloni. Elly Schlein sarà l'unica leader di partito a intervenire. Non dovrebbe farlo Giuseppe Conte, mentre il Terzo Polo sceglie Luigi Marattin e, comunque, sia Carlo Calenda che Matteo Renzi sono senatori. Dunque la prima sfida diretta in aula tra la premier e la neo segretaria dem. E Schlein sceglie un tema caratterizzante del 'suo' nuovo Pd: il salario minimo. Non i migranti, su cui i dem comunque non mollano la presa. Anche oggi sono tornati a chiedere, con Debora Serracchiani, l'intervento urgente in aula del ministro Matteo Salvini, responsabile della Guardia Costiera. Schlein ha scelto per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Si profila davvero come un '' quello diin aula alla Camera nel question time con Giorgia. Ellysarà l'unica leader di partito a intervenire. Non dovrebbe farlo Giuseppe Conte, mentre il Terzo Polo sceglie Luigi Marattin e, comunque, sia Carlo Calenda che Matteo Renzi sono senatori. Dunque la primadiretta in aula tra la premier e la neodem. Esceglie un tema caratterizzante del 'suo' nuovo Pd: ilminimo. Non i migranti, su cui i dem comunque non mollano la presa. Anche oggi sono tornati a chiedere, con Debora Serracchiani, l'intervento urgente in aula del ministro Matteo Salvini, responsabile della Guardia Costiera.ha scelto per il ...

