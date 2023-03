Governo attaccato per i morti nel Mediterraneo, ma quando c'era il Pd a Palazzo Chigi era peggio (Di martedì 14 marzo 2023) A leggere i giornali, ad ascoltare i programmi di politica in tv, a guardare i social sulla questione migranti-Governo siamo alle seguenti conclusioni. Primo: questo Governo non salva i migranti in difficoltà in mare. Secondo: questo Governo addirittura dà l’ordine di non salvare i migranti in mare. Terzo: questo Governo è fatto di cinici e disumani. Regole che valgono in tutte le acque del Mediterraneo. Non solo per quelle a poche decine di metri dalle spiagge di Cutro ma persino quelle dell’ultimo episodio di due giorni fa a 113 miglia dalle coste libiche (e 300 da quelle italiane), in piena zona SAR di Malta. Secondo ad esempio le Ong qualsiasi nave sia in difficoltà tocca all’Italia intervenire. E fa niente se, ad esempio per il caso di domenica, la Guardia Costiera non avesse navi con un raggio ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) A leggere i giornali, ad ascoltare i programmi di politica in tv, a guardare i social sulla questione migranti-siamo alle seguenti conclusioni. Primo: questonon salva i migranti in difficoltà in mare. Secondo: questoaddirittura dà l’ordine di non salvare i migranti in mare. Terzo: questoè fatto di cinici e disumani. Regole che valgono in tutte le acque del. Non solo per quelle a poche decine di metri dalle spiagge di Cutro ma persino quelle dell’ultimo episodio di due giorni fa a 113 miglia dalle coste libiche (e 300 da quelle italiane), in piena zona SAR di Malta. Secondo ad esempio le Ong qualsiasi nave sia in difficoltà tocca all’Italia intervenire. E fa niente se, ad esempio per il caso di domenica, la Guardia Costiera non avesse navi con un raggio ...

