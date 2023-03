Gori | «Progetto Juve fallito | Allegri mi fa ridere»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Sergio “Bobo”, ex calciatore dellantus, sulla stagione del club bianconero in Serie A Sergio “Bobo”ha parlato a In esclusiva antusnews24 della stagione dellantus con. PAROLE – «Lantus deve riflettere su tutto, a partire dal. Non si può spendere quel che ha speso e trovarsi a lottare per il secondo posto. Ladeve lottare sempre per il primo posto e soprattutto, come ha fatto spesso in passato, dare un occhio al bilancio. Gli obiettivi di una società si misurano sia sulla spesa che su quanto si raggiunge in campionato. Mi fasentiredire che laè seconda... Laè una società ...