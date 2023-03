Gli studenti americani ripuliscono Santo Spirito: 'Il nostro modo di dire grazie' (Di martedì 14 marzo 2023) Centinaia di ragazzi insieme ai volontari dell'associazione via Maggio in Oltrarno a caccia di mozziconi di sigarette e cartacce Leggi su lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) Centinaia di ragazzi insieme ai volontari dell'associazione via Maggio in Oltrarno a caccia di mozziconi di sigarette e cartacce

