Gli obiettivi Ue di efficienza energetica e la riforma del mercato elettrico europeo (Di martedì 14 marzo 2023) Nel giorno in cui la Commissione europea ha presentato la sua ricetta per riformare il mercato elettrico dell'Ue, promuovendo contratti stabili e meno volatili che spronino le rinnovabili per svincolarci dai combustibili fossili, il Parlamento europeo ha varato la sua posizione sulla cosiddetta «direttiva Case green». Nuovi edifici a emissioni zero Più ristrutturazioni, meno consumi energetici (e quindi meno emissioni). Il Parlamento europeo ha approvato (con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni) il mandato negoziale sulla proposta di revisione della direttiva sulle prestazioni energetica nell'edilizia. Tra gli altri obiettivi, c'è promuovere la riqualificazione degli immobili inefficienti sotto questo profilo e migliorare la condivisione delle ...

