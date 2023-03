Gli italiani e il mutuo, un’alternativa etica e sostenibile alla liquidazione controllata. Uno studio di Nomisma (Di martedì 14 marzo 2023) Qual è il rapporto delle famiglie italiane con il pagamento del mutuo in un contesto economico così complesso? E quali sono le strategie debitorie etiche e sostenibili che un professionista può proporre a un cliente in difficoltà per evitare l’esecuzione forzata e la svalutazione della sua abitazione? Sono queste alcune delle domande cui si darà risposta in occasione dell’evento “SalvaLaTuaCasa. un’alternativa etica e sostenibile alla liquidazione controllata” organizzato da Esdebitami Retake, società benefit operante nel settore creditizio che – grazie ai suoi servizi di consulenza – assiste soggetti con problemi di debiti -all’interno del quale esperti e professionisti del settore proporranno una soluzione sistemica e innovativa ai problemi del sovraindebitamento e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Qual è il rapporto delle famiglie italiane con il pagamento delin un contesto economico così complesso? E quali sono le strategie debitorie etiche e sostenibili che un professionista può proporre a un cliente in difficoltà per evitare l’esecuzione forzata e la svalutazione della sua abitazione? Sono queste alcune delle domande cui si darà risposta in occasione dell’evento “SalvaLaTuaCasa.” organizzato da Esdebitami Retake, società benefit operante nel settore creditizio che – grazie ai suoi servizi di consulenza – assiste soggetti con problemi di debiti -all’interno del quale esperti e professionisti del settore proporranno una soluzione sistemica e innovativa ai problemi del sovraindebitamento e ...

