Gli Angelucci | dalle cliniche ai giornali Il piano per prendersi il Nord

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 14 marzo 2023) Antonioha da poco aggiunto alle sue proprietà anche quella de "Il Giornale" che apparteneva a Berlusconi. L'imprenditore alla fine è riuscito a convincere il leader di Forza Italia a cedergli uno dei suoi asset in accordo con la famiglia, ha vinto la linea dei figli Marina e Piersilvio. Gli- si legge su Repubblica - sono una dynasty sanitaria tutta d’oro. È una famiglia che vede a capo dei suoi componenti Antonio (Tonino), 79 anni, che tempo fa in coincidenza con l’avvio di problemi avuti con la magistratura si è fatto candidare in Parlamento dove è stato eletto per quattro legislature consecutive, prima con Forza Italia, accanto a Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Denis Verdini, e adesso con la Lega di Matteo Salvini. Lo scettro però lo detiene pubblicamente Giampaolo, 52 ...