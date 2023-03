Glasner: «Non vogliamo eccedere nell’ottimismo ma siamo l’Eintracht» (Di martedì 14 marzo 2023) Olivier Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei tedeschi contro il Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions League. L’allenatore teutonico, insieme al capitano Rode nell’incontro con la stampa, ha aperto parlando dell’assenza di Kolo Muani e Lindstrom: «Troveremo altri giocatori che avranno altre capacità e che possono comunque fare gol. Chi prenderà il loro posto domani avrà la nostra fiducia. Per battere il Napoli bisogna giocare di squadra, dovremo essere forti. Vedremo chi giocherà, proveremo a giocare a ritmo alto. Ho portato anche Rode. I ragazzi hanno bisogno di fare due gol. Abbiamo ragionato su cosa potrebbe essere funzionale contro una squadra come il Napoli. Entrambi hanno giocato la partita d’andata e non abbiamo vinto. La squadra però mi ha dato buone sensazioni». Sul divieto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Olivier, allenatore delFrancoforte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei tedeschi contro il Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions League. L’allenatore teutonico, insieme al capitano Rode nell’incontro con la stampa, ha aperto parlando dell’assenza di Kolo Muani e Lindstrom: «Troveremo altri giocatori che avranno altre capacità e che possono comunque fare gol. Chi prenderà il loro posto domani avrà la nostra fiducia. Per battere il Napoli bisogna giocare di squadra, dovremo essere forti. Vedremo chi giocherà, proveremo a giocare a ritmo alto. Ho portato anche Rode. I ragazzi hanno bisogno di fare due gol. Abbiamo ragionato su cosa potrebbe essere funzionale contro una squadra come il Napoli. Entrambi hanno giocato la partita d’andata e non abbiamo vinto. La squadra però mi ha dato buone sensazioni». Sul divieto ...

