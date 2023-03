Ci sarà una nuova perizia psichiatrica , per stabilire seStanganini, la donna accusata di avere ucciso prima il figlioletto di tre anni e cinque mesi dopo la madre, oltre che di averne smembrato il cadavere , sia capace di intendere e volere. E' ......dagli allievi della scuola di recitazione del Marrucinom diretti dalla coordinatrice M°... in alcuni casi torturate e barbaramentedai regimi totalitari dei talebani e degli ayatollah. ...... dall'inizio del 2023 in Italia sono statepiù di quindici donne. Un giornata per ribadire ... Maria Basiricò (vice presidente Spazio Donna),Zerilli (presidente Commissione PP. OO.), ...

Giuliana uccise il figlioletto di tre anni e fece a pezzi la mamma: disposta una terza perizia psichiatrica leggo.it

Ci sarà una nuova perizia psichiatrica, per stabilire se Giuliana Stanganini, la donna accusata di avere ucciso prima il figlioletto di tre anni e cinque mesi dopo la madre, oltre che di averne smembrato il cadavere, sia capace di intendere e volere.