Giugliano-Avellino, i convocati di Rastelli: c'è un solo assente (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Giugliano ed Avellino, previsto per la trentaduesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 15 Aya, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D'Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Jacopo Dall'Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo infortunio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

