Giudice sportivo | in cinque saltano il prossimo turno

(Di martedì 14 marzo 2023) Le decisioni deldopo la ventiseiesima giornata della Serie A Sonoi giocatori fermati daldella Serie A dopo le partite della ventiseiesima giornata. Nulla da segnalare in casa Inter se non un’ammenda di 8mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerose bottigliette in plastica semipiene, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. I giocatori fermati sono: Giroud (Milan), Rincon (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo), Vecino (Lazio) e Kumbulla (Roma) fermato per due turni. L'articolo proviene da intermagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : L'Athletic Brighela, squadra bergamasca di terza categoria, multata dal giudice sportivo per essersi presentata in… - fattoquotidiano : Bergamo, la squadra espone striscione su Cutro. Il giudice sportivo li multa e squalifica capitano e dirigenti - pisto_gol : Nel giro di poche ore ho visto la Corte di Appello Federale smentire il Giudice Sportivo e l’arbitro #MarcoSerra e… - pewijose1 : RT @sampdoria: ??????? | GIUDICE SPORTIVO #SerieATIM: #Rincón squalificato, salta #SampVerona. - NCN_it : Giudice Sportivo, due turni al romanista #Kumbulla: tutte le decisioni #GiudiceSportivo #SerieA -

Ildella Lega di Serie A Dott. Gerardo Mastrandrea ha reso noti i provvedimenti adottati dopo le partite della 25esima giornata di Serie A. Come vi avevamo anticipato confermata la ..., ufficiale: ecco gli squalificati in vista del prossimo turno, stangata per KumbullaUn cartellino rosso che costa caro. L'espulsione di Marash Kumbulla ha pesato notevolmente in campo ...Ilha inflitto due giornate di squalifica con ammenda di 5mila euro al romanista Marash Kumbulla. 14 marzo 2023

Serie B, decisioni Giudice Sportivo: due turni a Corini, salta Modena e Parma Mediagol.it

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie A Dott. Gerardo Mastrandrea ha reso noti i provvedimenti adottati dopo le partite della 25esima giornata di Serie A. INTER: ammenda di € 8.000,00 per lancio di ...Nel prossimo turno di Serie A TIM saranno squalificati i seguenti calciatori: Kumbulla della Roma per due giornate, per avere rimediato sul campo un'espulsione diretta, oltre a Giroud del Milan, ...