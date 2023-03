Giroud non basta, il Milan non aggancia l’Inter: 1-1 con la Salernitana (Di martedì 14 marzo 2023) Niente festa rossonera questa sera a San Siro, dove è andato in scena il posticpo della 26ª giornata di Serie A tra Milan e Salernitana. I rossoneri non sono riusciti a vincere, portando a casa un solo punto. Il verdetto matura al termine di una gara ricca di occasioni per entrambe le squadre. Il Milan spinge, la Salernitana non si limita alla fase difensiva. Dopo un avvio vivace, i padroni di casa vanno vicini al gol al 23?: Kalulu tiene vivo il pallone e crossa, Leao non inquadra la porta per questione di centimetri. Al 28? Giroud cerca il gol con una splendida acrobazia: palla alta di poco. Il Milan attacca e concede: al 33? Kastanos potrebbe punire la allegra difesa rossonera ma spreca una chance colossale. Non c’è pausa: Leao spaventa i campani al 37?, dall’altra parte Dia – ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Niente festa rossonera questa sera a San Siro, dove è andato in scena il posticpo della 26ª giornata di Serie A tra. I rossoneri non sono riusciti a vincere, portando a casa un solo punto. Il verdetto matura al termine di una gara ricca di occasioni per entrambe le squadre. Ilspinge, lanon si limita alla fase difensiva. Dopo un avvio vivace, i padroni di casa vanno vicini al gol al 23?: Kalulu tiene vivo il pallone e crossa, Leao non inquadra la porta per questione di centimetri. Al 28?cerca il gol con una splendida acrobazia: palla alta di poco. Ilattacca e concede: al 33? Kastanos potrebbe punire la allegra difesa rossonera ma spreca una chance colossale. Non c’è pausa: Leao spaventa i campani al 37?, dall’altra parte Dia – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Massara a Sky: 'Rinnovi #Leao e #Giroud? Non ci sono novità di questa settimana, continua il lavoro con gli agenti… - cmdotcom : #Milan, le colpe di Pioli: il triplo cambio è roba da amichevole. Giallo Giroud: Calabria non ha insegnato niente?… - 94Luca994 : @saIva___ La cosa grave sono gli oltre 600 like al post. Un calciatore che non ha mai segnato in vita sua comprato… - Hando801 : @SimoneCristao Si continua a parlare di manico ma il problema sono i ricambi non all altezza e l indolenza mista pr… - Ggiii0008 : @Fra_redandblack Ma se sulla rovesciata di Giroud uno dei due ha detto esattamente queste parole: 'Peccato non sia entrata'.... -