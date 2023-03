Giro d’Italia 2023, Buonopane ha incontrato i sindaci dei comuni interessati dal passaggio della Carovana Rosa (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questo pomeriggio, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, un incontro con i sindaci dei comuni irpini interessati dal passaggio del Giro d’Italia. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane e il presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Sabino Basso, si sono confrontati con gli amministratori per coordinare le varie iniziative di promozione del territorio che si stanno organizzando in vista delle tappe della Corsa Rosa, in programma il 9 e 10 maggio prossimi. “E’ stata una riunione proficua, nel corso della quale abbiamo riscontrato notevole interesse tra gli amministratori, molti dei quali hanno già avviato la macchina organizzativa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questo pomeriggio, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, un incontro con ideiirpinidaldel. Il presidenteProvincia, Rizierie il presidenteFondazione Sistema Irpinia, Sabino Basso, si sono confrontati con gli amministratori per coordinare le varie iniziative di promozione del territorio che si stanno organizzando in vista delle tappeCorsa, in programma il 9 e 10 maggio prossimi. “E’ stata una riunione proficua, nel corsoquale abbiamo riscontrato notevole interesse tra gli amministratori, molti dei quali hanno già avviato la macchina organizzativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giroditalia : ?? These are the Maglie of the Giro d'Italia 2023. ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2023. #Giro - AGR_web : Il Giro d'Italia della CSR fa tappa a Roma per parlare di sostenibilità Il Giro d’Italia della CSR, promosso da Il… - St4tlerWaldorf : Sapete che a Napoli per il passaggio del giro d'Italia sarà istituita la settimana rosa? Se non volete leggere le m… - vivereroma : Giro d'Italia, Cairo: 'Roma destinazione naturale, probabilmente abituale' - vivereroma : Giro d'Italia, Bettini: 'In Italia mancano campioni perché non ci sono squadre' -

Abruzzo, la Regione si prepara al Giro dItalia ... a L'Aquila, Paolo Fassari, dirigente del Compartimento Polizia stradale per l'Abruzzo e il Molise per definire gli aspetti organizzativi legati alla partenza e alle tappe del 106 Giro d'Italia in ... Alla Stazione Marittima di Napoli l'evento NapoliCittàLibro dedicato a Piero Angela ... Sala Urania 3; ' Il giro racconta. La meravigliosa storia della ...- 1 euro (per i possessori di un biglietto di ingresso Gallerie d'...(per i possessori di un biglietto di ingresso Gallerie d'Italia e ... Io, Stefano e la sclerosi multipla: segretaria Schlein, mi renda finalmente libera ... non espleto i bisogni, non mi giro (figuriamoci alzarsi), non ... Restano in Italia e in silenzio, un silenzio doloroso e quotidiano ... l'ora d'aria - Io, Stefano e la sclerosi multipla: siamo anche ... ... a L'Aquila, Paolo Fassari, dirigente del Compartimento Polizia stradale per l'Abruzzo e il Molise per definire gli aspetti organizzativi legati alla partenza e alle tappe del 106in ...... Sala Urania 3; ' Ilracconta. La meravigliosa storia della ...- 1 euro (per i possessori di un biglietto di ingresso Gallerie'...(per i possessori di un biglietto di ingresso Galleriee ...... non espleto i bisogni, non mi(figuriamoci alzarsi), non ... Restano ine in silenzio, un silenzio doloroso e quotidiano ... l'ora'aria - Io, Stefano e la sclerosi multipla: siamo anche ... Maglie del Giro d'Italia, presentazione in Campidoglio Roma Capitale