Giovane donna ricoverata in ospedale dopo aver annusato sottaceti: danni cerebrali irreversibili (Di martedì 14 marzo 2023) Una Giovane donna di 25 anni, Thais Medeiros de Oliveira, ha subito una lesione cerebrale irreversibile, secondo la diagnosi di Rubens Dias, un medico dell'unità di terapia intensiva di un... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 marzo 2023) Unadi 25 anni, Thais Medeiros de Oliveira, ha subito una lesione cerebrale irreversibile, secondo la diagnosi di Rubens Dias, un medico dell'unità di terapia intensiva di un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Voglio un partito in cui nessuna donna, tanto più se giovane, si senta chiedere ‘di chi è’ perché è soltanto di se… - Montecitorio : Oggi è il 10° anniversario della morte di #TeresaMattei, la più giovane Costituente. Fu determinante per la redazio… - Mgficara : @Axen0s Quanto paternalismo...l'idea di una giovane donna autonoma e forte vi turba assai, capisco - lucatellim : RT @dariodangelo91: 26/n nelle settimane successive Ludmilla è piena di amici nel quartiere, va da una festa all'altra, tutti la invitano,… - E_TaherAlbaghli : Una statua architettonica di una giovane donna di epoca romana con in mano un libro e una penna. -