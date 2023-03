Giornate FAI di Primavera: la 31ª edizione (Di martedì 14 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. La manifestazione di punta del FAI, giunta alla 31ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione saranno pubblicate su questo sito dal 16 marzo). Un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Una ricchezza del Paese che continua a stupire, luoghi speciali disseminati in ogni angolo ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con leFAI di, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. La manifestazione di punta del FAI, giunta alla 31ª, offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione saranno pubblicate su questo sito dal 16 marzo). Un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Una ricchezza del Paese che continua a stupire, luoghi speciali disseminati in ogni angolo ...

Collistar festeggia 40 anni con due giorni dedicati alla bellezza Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, il brand accoglierà i propri ospiti a "Casa ... gioiello architettonico progettato da Piero Portaluppi nei primi anni 30 e bene del Fai - Fondo per l'... La grande bellezza: nasce la 6ª edizione del Festival dello Sport. Cairo: 'Sarà indimenticabile' E in quelle giornate lo dimostra". Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: ... E se porti a Trento 1300 campioni, 600 eventi, raccogli 200.000 persone e fai 48 milioni di video ... 'Oltre la siepe l'Infinito', corso di formazione sull'arte e la bellezza del patrimonio Nelle giornate di giovedì 30 marzo e giovedì 13 aprile, una parte del corso si terrà nei luoghi ... Nel pomeriggio visiteranno l'Orto sul Colle, gestito dal Fai per immergersi in un laboratorio ... Giornate FAI di Primavera, lunedì 20 marzo la conferenza stampa di presentazione per Palermo Si terrà lunedì 20 marzo alle ore 10.00 nell'Aula consiliare di Palazzo delle Aquile la conferenza stampa dove saranno svelate le aperture previste a Palermo e provincia nei giorni della manifestazion ...