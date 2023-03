Giorgieness pubblica il video di Eclissi | ispirato al mondo di David Lynch

(Di martedì 14 marzo 2023)ildialonirico e surreale di uno dei maestri del cinema,presenta oggi ilclip ufficiale del nuovo singolo. «Insieme al collettivo Le Scapigliate – Anna, Serena, Betty e Moniq – anche questa volta ci siamo lasciate ispirare daldel cinema, nello specifico dalle atmosfere oniriche e surreali del maestro», spiega. «diventa così un viaggio attraverso il sentimento che lega e allontana due persone e allo stesso modo noi da noi stessi. Come in Mulholland Drive, da un sogno ad occhi aperti, fatto di pizzi, merletti e ...

“Eclissi”: in anteprima il video del nuovo singolo di Giorgieness Billboard Italia

Tutto sul giovane cantautore Avincola: il suo percorso artistico, di vita e la salita verso il successo. In attesa del suo singolo Lattine.Giorgieness torna con nuova musica, a distanza da due mesi dal singolo Jack E Sally. Abbiamo approfittato dell’uscita della ballad Eclissi per fare quattro chiacchiere con Giorgia. Come è nata l’idea ...