Giorgia | «Invecchiare non è un disonore»

Il rapporto con il padre severo (il suo più grande critico), le risate con Pino Daniele, la pressione sociale sulle donne, il blackout artistico e la rinascita sul set con Rocco Papaleo. La grande voce della musica si confessa e parla di Blu, l'ultimo album: «Mi sono rinnovata, senza snaturarmi». Trasformarsi a cinquant'anni, cambiare pelle senza rinnegare sé stessi: è questa la sfida degli artisti della generazione di Giorgia. Continuare a giocare la partita oppure accomodarsi in panchina e guardare gli altri sul campo. «L'importante è non copiarsi da soli. Negli ultimi cinque anni» dice la cantante a Panorama «la musica italiana è diventata un'altra cosa, con l'esplosione del rap e della trap lo scenario sonoro è stato stravolto. Il mio nuovo disco, Blu, aveva come obiettivo quello di rendere la mia musica contemporanea, senza scadere nel giovanilismo a tutti i ...

