Giorgi Moistsrapishvili | il nuovo talento seguito dal Sassuolo

Dal cuore della Georgia arriva un nuovo talento pronto a calcare i campi della Serie A italiana: Giorgi Moistsrapishvili è il nome sulle labbra dei tifosi del Sassuolo! Il giovane centrocampista centrale è cresciuto nella stessa scuola calcistica del super campione Kvaratskhelia e sembra destinato a risplendere come lui nel panorama internazionale. La sua forza è il gioco: Moistsrapishvili sa come costruire l'azione da dietro, ma è anche un incursore pericoloso che può far male alla difesa avversaria. E in più, i suoi gol sono una vera arma in più nel repertorio del ragazzo. Il Sassuolo sta seguendo con interesse il georgiano, pronto ad offrirgli una chance di lasciare la sua patria per diventare una stella del calcio italiano. Ma non è solo il club neroverde ad avere ...

MERCATO - Sassuolo, seguiti i 2001 Mekvabishvili e Moistsrapishvili della Dinamo Tbilisi Stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, infatti, i radar dei dirigenti neroverdi sono puntati in Georgia e in particolare su due giocatori della Dinamo Tbilisi, entrambi classe 2001, ovvero Anzor Mekvabishvili e Giorgi Moistsrapishvili.