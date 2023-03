(Di martedì 14 marzo 2023)è sempre stata una delle concorrenti più chiacchierate e amate di questo Grande Fratello Vip 7. La cantante si è lasciata andare in una lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato della sua esperienza, del rapporto con ie di una sua eventuale partecipazione al prossimo Festival di2024. C’è stato anche un accenno alla sorella Elettra… Vediamo che cosa ha dettoparla dei: conlegame intensoha spiegato che se il momento più bello vissuto all’interno della casa più spiata d’Italia è stato il giorno del suo compleanno, il più brutto è stato senz’altro quello della sua squalifica. A dirla tutta, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Ginevra Lamborghini su Antonino e altri vipponi: poi svela se andrebbe a Sanremo #gfvip #gfvip7 #gintonic - pinguina43 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese c’è un legame molto intenso. Sanremo 2024? Ci andrei di corsa!” L’ex… - moonlillbaby : Ma questa intervista in ritardo? ?? #gintonic - lambospinalbese : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese c’è un legame molto intenso. Sanremo 2024? Ci andrei di corsa!” L’ex… - AiutoRossana : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese c’è un legame molto intenso. Sanremo 2024? Ci andrei di corsa!” L’ex… -

Questa regola però non è mai stata rispettata dal reality, in quanto più volte si sono presentati in studioe Giovanni Ciacci, entrambi squalificati. Nella puntata del 13 marzo, ...si racconta a bocce ferme. Protagonista nelle prime battute del Grande Fratello Vip 7, è poi stata eliminata, anzi squalificata dal reality show per via di una frase ritenuta ......Daniele Dal Moro Edoardo Tavassi Giaele De Donà Luca Onestini Micol Incorvaia Milena Miconi Nikita Pelizon Oriana Marzoli I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa- ...

Gf Vip 7, Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese c’è un legame molto intenso“ Isa e Chia

Continua il percorso di avvicinamento verso l’unveiling definitivo dell’erede della Lamborghini Aventador, atteso per il prossimo 29 marzo quando si scopriranno stile e nome. Dopo avervi illustrato ...Edoardo Donnamaria, come altri concorrenti squalificati dal GF Vip, non è potuto rientrare all’interno dello studio del reality show così come previsto dal regolamento. La questione ha sollevato un pu ...